آخر أخبار الثانوية العامة 2020.. اعتماد النتيجة وإعلان الأوائل غدا

حالة من الترقب والانتظار يعيشها الطلاب وأولياء الأمور، تزامنًا مع بدء العد التنازلي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020، والتي تُعد من أهم مراحل الطالب في حياته الدراسية، والتي يقرر على أساسها مصيره بالحياة الجامعية ومنها إلى سوق العمل.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2020

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، في تصريح سابق، لـ"الوطن"، إنّه من المقرر أن يُجرى الإعلان رسميًا عن نتيجة الثانوية العامة 2020 ثانِ أيام العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تنتهي أليوم، الإثنين الموافق 3 أغسطس.

إذ من المقرر أن يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، غدًا، الثلاثاء نتيجة الثانوية العامة، على أن يتم إبلاغ أوائل الثانوية العامة في اليوم نفسه، وتُعلن رسميًا يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020.

تنسيق الثانوية العامة 2020

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ مكتب التنسيق الرئيسي للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لعام 2020 من المقرر أن يستأنف أعماله، بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة والشهادات الفنية عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي تنتهي اليوم، ويكون ذلك بمقر مكتب التنسيق الرئيسي الجديد بمباني الإدارة العامة لرعاية الشباب والموجودة بالمدينة الجامعية للطلاب في جامعة عين شمس.

وعن قواعد التنسيق، قال السيد عطا المشرف العام على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي إنّه ليس هناك أي تغيير في قواعد تنسيق العام الجديد 2020-2021 عن العام الماضي على أن تظل كما هي، سواء كان ذلك متعلقًا بالتوزيع الجغرافي للطلاب أو الشهادات المعادلة "العربية، الأجنبية" أو القبول بالكليات أو غير ذلك من القواعد.

موعد فتح التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2020

ويُجرى عادةً فتح باب تقديم طلبات التظلمات على نتيجة الثانوية العامة بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم وإعلانها رسميًا بثلاثة أيام، وتكون التظلمات متاحة لجميع طلاب الثانوية العامة الذين قاموا بأداء امتحان الدور الأول ممن حصلوا على مواد أو على درجات قليلة أو في حالات الرسوب.

إذ من المقرر ألا يكون هناك أي تغيير في أسعار تظلمات الثانوية العامة هذا العام، فيسدد الطالب مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب في تقديم التظلم بشأنها، وذلك بحسب ما كان ساريًا في العام الماضي.

نصائح قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020

وأوضح المشرف العام على التنسيق أنّه يتم فتح الموقع الخاص بتسجيل اختبار القدرات للطلاب مرة واحدة ولفترة محددة، على أن يسدد الطالب رسوم الاختبار الخاصة بكل كلية يرغب في أداء اختبارات لها، ولا يحق للطالب أن يقوم بحجز اختبار قدرات لعدد من الكليات في ذات التخصص.

وأضاف "عطا" بأنّه على الطالب أن يختار الكليات للتخصص الواحد في أثناء تسجيل الرغبات، فإذ كان الطالب يريد الالتحاق بكلية الطب على سبيل المثال فيجب عليه أن يسجل في كليات الطب في جميع الأماكن حتى وإن كانت بعيدة عن محل سكنه، وذلك ليتمكن من التحويل لأقرب جامعة في محيطه الجغرافي، مناشدّا الطلاب بأن يقوموا بتسجيل 75 رغبة كاملة وعدم ترك أي رغبات فارغة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020

ومن المقرر أن يجرى الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أو يستطيع الطالب أن يحصل عليها من خلال صفحة "الوطن" عن طريق تسجيل البيانات مثل الاسم الرباعي ورقم الجلوس واختيار الشعبة والمحافظة وإدخال البريد الإلكتروني ورقم التليفون، ليستطيع الحصول عليها فور إعلانها عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2020.

ولمعرفة النتيجة يمكنك الدخول إلى صفحة عرضها من موقع الوطن: نتيجة الثانوية العامة 2020.