أوائل الثانوية العامة 2020.. نصائح لاستمرار التفوق

تعد نتيجة أوائل الثانوية العامة 2020، والتي تأتي بعد عام دراسي استثنائي شهد العديد من القرارات التي أثرت بشكل كبير في العملية التعليمية والطلاب أنفسهم، مما يجعلهم أمام دافعا كبيرا لاستمرار التفوق على مدار حياتهم ولا يكتفون بنتجية الثانوية العامة فقط، فلا يجب أن تقف أحلامهم عند النجاح أو المجموع الجيد وإنما يسعون للتفوق والمنافسة في الحياة العلمية والعملية بعد مرحلة الثانوية العامة آخذين في الاعتبار تحديهم ما مروا به من تأجيل للامتحانات ودراسة من المنزل وإجراءات احترازية خلال تأدية اختبارتهم فضلا عن مواجهتم قلق الامتحانات وقلق مواجهة فيروس كورونا المستجد في آن واحد.

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مجدي حمزة: يجب أن يستمر دافع التفوق

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إن تراجع تفوق أوائل الثانوية العامة بعد دخولهم الجامعات ظاهرة معتادة بشكل كبير من فترة طويلة، حيث إن معظم الأوائل الذين عادة ما يلتحقون بكليات القمة لا يستمرون على نفس الوتيرة من التفوق، ربما لأنهم يضعون أمام أعينهم هدفا بأن يكونوا من الأوائل وعند تحقيق الهدف يفقدون الدافع الداخلى.

ونصح الخبير التربوي الطلاب في حديثه لـ"الوطن"، أن عليهم للحفاظ على تفوقهم وذلك من خلال عدة أمور منها أن يحافظوا على هدف التفوق المستمر وألا يفقدوا حماسة الهدف بعد الوصول إليه في الثانوية العامة، مؤكدا أن الثانوية العامة ليست نهاية المطاف، وإنما مجرد بداية للحياة العملية والتي يتطلب فيها بذل مجهودا مضاعفا.

وتابع حمزة، أن العامل الثاني يرجع إلى دور الأسرة في بث روح النجاح بهم من خلال تهيئة بيئة تدفعهم لاستمرار التفوق والحفاظ عليه وبث الأمل داخلهم من أجل النجاح، متابعا أن هناك عاملا كبيرا أيضا على عاتق الدولة لتشجيع الأوائل على الاستمرار في تفوقهم.

واقترح الخبير التربوي، إنشاء "برلمان المتفوقين" وهو ملتقى للمتفوقين لكل آخر 5 أعوام، للاستفادة منهم ومن أفكارهم ومناقشة كافة مشكلات الدولة كلا في تخصصه، موضحا أن يتم تقسيم الطلاب حسب ميولهم وقدراتهم من أجل الاستفاد منهم.

وأكد حمزة أهمية الحافز الداخلي والنفسي لاستمرار التفوق، والقراءة والثقافة والاطلاع المستمر إلى جانب الدعم الأسرى والأدبي ودعم الدولة، مشيرا إلى أن الثانوية العامة هي آخر سنين التوتر وبعدها الأجواء تكون أفضل.

وليد هندي: عليهم الاهتمام بتنمية مهاراتهم

وقال الدكتور وليد هندي الاستشاري النفسي، إن من الضرورة أن يهتم الطلاب بتنمية مهاراتهم وهي الأهم التي يعتمد عليها الإنسان في نجاحه في الحياة بإتقان اللغات والكمبيوتر، فضلا عن مهارات التواصل والاتصال والعلاقات، موضحا أن على الطلاب أن يدركوا احتياجات السوق من أجل التفوق العملي والاجتماعي والذي يتطلب مقاييس أخرى إلى جانب الشهادات.

وأضاف الاستشاري النفسي في حديثه لـ"الوطن" أن على أولياء الأمور أن يدركوا أن كليات القمة هي الكليات التي يتفوق فيها أبناؤهم وليست الكليات التي يدخلها الطلاب من خلال المجموع الكبير.