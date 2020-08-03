الانتهاء من تمهيد الطرق الترابية بحي الزهور بمطروح

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، الانتهاء من تمهيد الطرق الترابية لمعظم شوارع حي الزهور بالكيلو 4 كمرحلة أولى، بدء من إذاعة مطروح عن طريق الجليدر والهراس، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية من الأهالي.

وذكر أنه سيتم تمهيد شوارع العزب التى لم تصلها مشروعات الصرف الصحي بسبب عدم الانتهاء من مشروعات البنية التحتية لهذه المناطق.

وقال "عبدالرازق"، إن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تقضي بالدخول فى الطرق الترابية بالعزب والأحياء، لتمهيد الشوارع وتسويتها من الأتربة ومراجعة أعمال الشركات العاملة فى مشروعات الكهرباء والغاز والرصف الصحى ومياه الشرب بعد أعمال الحفر.

وأضاف "عبد الرازق" أن تمهيد وتسوية الطرق الترابية ساهمت فى دخول سيارات الإسعاف والحماية المدنية للعزب التى لم تدخلها من قبل، بعد معاناة المواطنين عند حدوث الكوارث بسبب عدم قدرة سيارات الإسعاف على الدخول للأحياء لإنقاذ المواطنين.

وأشار رئيس المدينة إلى إنه تم وضع خطة لتهميد شوارع العزب طبقًا لأهمية المناطق والأولوية للأحياء المزدحمة بالسكان، والتى بداخلها أعداد كبيرة من السيارات للتيسير على المواطنين.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من تمهيد الطرق الترابية بالجليدر والهراس لفتح الشوارع المغلقة، تيسيرًا على سيارات المواطنين بالعزب والأحياء التى لم تصلها أعمال الرصف حتى الآن.