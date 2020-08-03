مرشح قائمة في الدقهلية: نسبة الـ 5% سنحصل عليها من أصوات مركز واحد

قال محمود سامي الإمام، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ بالدائرة الأولى، إن نسبة الـ 5% المطلوبة لنجاح القائمة ستخرج من مركز منية النصر، وعبر عن ثقته التامة في خروج أبناء مركز منية النصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه ثروت فتح الباب، مرشح حزب مستقبل وطن بالدقهلية على المقاعد الفردية بقرية الدراكسة بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية؛ بحضور محمود سامي الإمام، وطارق عبدالعزيز مرشحا القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأكد طارق عبدالعزيز، مرشح القائمة على أن اختيارات مرشحي القائمة والفردي جاءت لتمثل ثقة القيادة السياسية في من تم اختيارهم وأنهم قادرين على تمثيل دوائرهم تمثيلا مشرفا في انتخابات الشيوخ القادمة.

وقال ثروت فتح الباب، إن سيدات مصر سيكن دينامو العملية الانتخابية وأنهن سيخرجن بكثافة للتصويت في الانتخابات القادمة موجها الشكر لأمانة المرأة بمركز منية النصر على الجهد المبذول.

وبعد الانتهاء من المؤتمر نظم المرشحون جولة في شوارع قرية الدراكسة واللقاء مع المواطنين في الشارع.