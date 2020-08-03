كورونا في آسيا.. سنغافورة تسجل 226 إصابة جديدة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 18.259.467 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 693.405، بينما بلغت حالات الشفاء 11.460.700حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعًا في أنحاء العالم، ومن بينها قارة آسيا.

وأعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية دانييل أندروز، اليوم، إغلاق متاجر البيع بالتجزئة والحد من مشروعات البناء والإنتاج الصناعي، في إطار مساع نحو إبطاء انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت صحيفة "ذا أستراليان" المحلية، أن هذه القرارت جاءت عقب تسجيل ولاية فيكتوريا ثاني أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان، 429 إصابة جديدة بكورونا المستجد و13 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبموجب قيود المرحلة الرابعة لكورونا المستجد التي أعلنها دانييل أندروز، سيُسمح فقط للخدمات الأساسية التي توفر الاحتياجات الطبية والغذاء والطاقة والاتصالات بالاستمرار في فتح أبوابها.

تايلاند تشهد مرور 70 يوما دون انتقال عدوى محلية لكورونا

وفي تايلاند، سجلت السلطات، 3 إصابات جديدة بكورونا المستجد، وافدة من الخارج ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 آلاف و320 شخصا مع عدم تسجيل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 58 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم، أن 70 يوما مضوا على تسجيل آخر حالة مؤكدة لانتقال كورونا المستجد محليا.

من جهته، عبر المتحدث باسم قوة العمل الحكومية المعنية بمكافحة الوباء، تاويسين ويسانويوتين، عن قلقه حيال انتعاش الفيروس مجددا، في ضوء ظهور موجات جديدة في أستراليا وهونج كونج وإسرائيل وكرواتيا.

وقال ويسانويوتين: "نأمل في تأجيل أي انتعاش للفيروس لأطول فترة ممكنة، ومن الأفضل ألا نشهد موجة ثانية".

سنغافورة تسجل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفي سنغافورة، سجلت وزارة الصحة، اليوم، 226 إصابة جديدة الوباء ليبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 53051 حالة.

ونقلت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية على موقعها الإلكتروني، عن الوزارة قولها: "إن من بين الإصابات الجديدة، إصابة محلية لسجين وصل إلى سنغافورة قبل تنفيذ الإجراءات الحدودية، و9 حالات من الوافدين أما الإصابات الأخرى فهي لعاملين مهاجرين يقيمون في سكن العمال الأجانب.

واستقرت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس عند 27 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات، 23 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 14 ألفا و389 حالة.

وأعلن مقر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أن المعدل اليومي للإصابات انخفض إلى حدود الـ20 إصابة مجددا اليوم، نتيجة لتراجع حالات العدوى الداخلية إلى أدنى مستوى لها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتلتزم السلطات الصحية، بحالة التأهب لاكتشاف حالات إصابة غير معروفة المصدر بصورة متفرقة في العاصمة سول وضواحيها بالإضافة إلى حالات إصابة قادمة من الخارج.

وظهرت 3 حالات لانتقال العدوى داخليا و20 حالة من الوافدين من الخارج، ومن بين 20 حالة وافدة من الخارج، ظهرت 14 حالة أثناء اجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانيء، وجاءت الـ6 حالات المتبقية من بين الخاضعين للعزل الذاتي الإلزامي في المنازل أو مرافق العزل بعد دخولهم الى البلاد.

وجاء 4 أشخاص من الحالات الوافدة من كل من بنجلاديش وروسيا وشخصان من كل من الفلبين واليابان والولايات المتحدة والجزائر وشخص واحد من كل من الهند والعراق وكازخستان والمكسيك.

ويبقى عدد حالات الوفاة عند 301 حالة بدون تسجيل حالات وفاة إضافية.

كوريا الجنوبية تلزم بحارة السفن الروسية بتقديم شهادة خلو من الوباء

وأعلنت كوريا الجنوبية، أنه يتعين على بحارة جميع السفن المنطلقة من روسيا حمل شهادة خلو من الوباء ابتداء من اليوم.

وقالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، إنها اعتبارا من اليوم ستلزم بحارة السفن المنطلقة من روسيا- كالقادمين من 6 دول تطبق عليها إجراءات أكثر صرامة- بتقديم شهادة طبية تثبت أن نتيجة اختبار كورونا سلبية، على أن تكون الشهادة صادرة في غضون 48 ساعة من المغادرة.

وتضم الدول المحددة بنجلاديش وباكستان وكازاخستان وقرجيزستان والفلبين وأوزبكستان.

ولم تدرج الحكومة الكورية الجنوبية، روسيا ضمن الدول التي يجب على المسافرين منها حمل شهادة خلو من كورونا المستجد، غير أنها شددت إجراءات الحجر الصحي في الموانئ نتيجة لسلسلة من حالات الإصابة بين بحارة السفن الروسية الراسية في الموانئ الكورية، ما تسبب في نقل العدوى إلى المجتمع المحلي.