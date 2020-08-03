الأمن الفيدرالي الروسي يضبط 22 ورشة عمل سرية لتصنيع الأسلحة

نفذ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم، عملية خاصة واسعة النطاق في 12 منطقة في روسيا لضبط كميات من الأسلحة.

ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن العملية شملت حيازة الأسلحة التي يتم تصنيعها على نحو غير قانوني، حيث تم ضبط 179 قطعة سلاح ومعدات خاصة، بما في ذلك طابعات ثلاثية الأبعاد.

كما تم ضبط 22 ورشة عمل سرية، حيث يتم تحديث الأسلحة وتحويلها إلى أسلحة قتالية، وكانت الورش مجهزة بمعدات متخصصة.

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك منطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار، فضلا عن تجنيد المواطنين الروس وضمهم إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.

موروزوف: تصريحات واشنطن عن تنسيق المواقف مع موسكو حول مكافحة الإرهاب تشبه "اللعبة السياسية"

من جانبه، أعلن عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي "الغرفة العليا للبرلمان"، أوليج موروزوف، اليوم، تعليقا على تصريحات لمستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب، أن التصريحات الأمريكية بشأن تنسيق المواقف مع روسيا بشأن مكافحة الإرهاب تشبه اللعبة السياسية.

وقال موروزوف، في تصريح صحفي، "إن الشيء الغريب هو أننا اقترحنا مرارا موضوع مكافحة الإرهاب على الأمريكيين كمنبر للتعاون، ولم نحصل على أي رد"، مضيفا: "لدينا شعور بأن هناك لعبة سياسية في هذا الموضوع أكثر من العمل الحقيقي".

وفيما يتعلق بتصريحات أوبراين بشأن إمكانية رفع العقوبات الأمريكية عن روسيا، قال موروزوف: "لا توجد تلميحات بأنه سيتم إلغاء هذه العقوبات في المستقبل القريب، وتبدو كلمات أوبراين مزحة سيئة".

وكان أوبراين، صرح في وقت سابق اليوم بأن بلاده وروسيا يمكنهما إجراء حوار حول مكافحة الإرهاب في الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك حاجة للعقوبات الأمريكية ضد روسيا إذا امتنعت موسكو عن العدوان في الخارج.