رش الشوارع بـ 5 مناطق سكنية بسيوة لمواجهة كورونا في العيد

نظم مجلس مدينة سيوة ،اليوم الإثنين، حملة مكبرة لرش الشوارع والأرصفة في 5 مناطق سكنية في الواحة وهي "ميدان السوق، وتورار، ومدخل المدينة، وأمام مجلس المدينة" لمواجهة فيروس "كوفيد 19".

وقال، اليوم، اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، إن جهاز النظافة بالمجلس أجرى بجانب أعمال الرش والتعقيم، بأعمال النظافة ورفع القمامة بمناطق "ميدان السوق، ووفلة، والسلام، وأبوبكر الصديق، والسبوخة"، وذلك باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة سيوة، وذلك حرصا على صحة و سلامة المواطنين.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتكثيف الجهود في أعمال النظافة ورفع القمامة والرش والتطهير للشوارع والأرصفة وواجهات المحلات والمباني والمنشآت العامة والحكومية بنطاق المدن والمراكز بمحافظة مطروح.