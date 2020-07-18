فنادق مرسى علم تستقبل أول فوج سياحي أجنبي بعشاء رومانسي على الشموع

استقبلت فنادق مرسي علم، المئات من الزائرين الأجانب، تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية وإعادة تشغيل الفنادق لاستقبال السياحة الداخلية بضوابط واشتراطات بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونظم أحد فنادق مرسى علم عشاء رومانسيا على موسيقى هادئة على شاطيء البحر لأول فوج سياحي من نزلاء السياحة الخارجية تزامنا مع وصول أول طائرة قادمة من سويسرا الخميس، كنوع من الترحاب والاحتفال بعودة السياحة الخارجية بعد انقطاع دام ما يقرب من أربعة شهور منذ شهر مارس الماضي.

كشف عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم في تصريح صحفي لـ"الوطن"، عن احتفال فنادق مرسي علم باستقبال أول نزلاء السياحة الخارجية على متن أول رحلة طيران قادمة من سويسرا بالترحاب والسعادة التي طغت على جميع العاملين في القطاع السياحي.

وأشار "عثمان"، أن إدارة الفندق نظمت عشاء رومانسيا على موسيقى هادئة وأضواء الشموع على شاطئ البحر لأول فوج سياحى قادم من سويسرا كنوع من الترحاب بعودة السياحة الخارجية، لافتا أن ذلك أحد أنواع التنشيط السياحى والدعاية غير المباشرة للسياحة الخارجية خاصة أن السائحين يلتقطون الصور التذكارية وينشروها على صفحاتهم الخاصة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن فنادق مرسى علم استقبلت أمس المئات من المصريين في أول أفواج عودة السياحة الداخلية وذلك بعد حصول 28 فندقا على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بنسبة 50% طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

وقال "عثمان"، إن إدارة الفندق خصصت أحد أيام الإقامة لعمل عشاء يشمل سي فود أو عشاء إيطالي أو عشاء هندي وذلك بالمجان هدية للنزلاء مرة واحدة يختاره النزلاء خلال الإقامة وذلك لتشجيع عودة السياحة الداخلية بفنادق مرسي علم بعد توقف دام أربعة أشهر.