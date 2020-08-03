الحركة الوطنية: "مصر مستنية تسمع صوتك" حملة وطنية لخدمة مصر

قال هاني العسال مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، ومرشح الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات الشيوخ، ديناميكية وفاعلية الحملة التوعوية التي أطلقها الحزب تحت مسمي "مصر مستنية تسمع صوتك.. 11 و12 أغسطس"، أنّ مصر بالفعل تنتظر أبنائها بانتخابات الشيوخ في أغسطس المقبل، لانتخاب غرفة ثانية للبرلمان تساهم في نهضة الدولة، وتثري تجربتها السياسية والديمقراطية.

وطالب العسال، في بيان صادر عن الحزب اليوم، أعضاء وقيادات الحزب بالتعاطي مع الحملة وحث المواطنين على المشاركة، باعتبارها حملة قومية وطنية هدفها الدفع نحو الأمام لبناء مجلس تشريعي جديد، ودفع عجلة التنمية السياسية وخلق حالة من التعاضد والتوحد والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وقيادتها السياسية.

وتابع: "نقف جميعا يدا واحدة مع بلدنا، ولا تراجع ولا استسلام في ذلك، ولدينا طموحات غير محدود لبناء الوطن واستكمال مؤسساته النيابية في ظل تواجدنا ضمن تحالف حزبي كبير يضم كل الأطياف السياسية، في إطار شامل وواسع يحمل نفس الهدف، وهو تغليب المصلحة العليا من أجل مصر، لذا فالمشاركة في الحملة واجب وطني على الجميع وبلا استثناء ولا ينبغي مطلقا التراجع أو التخلي عنه".