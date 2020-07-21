الحركة الوطنية: نعتمد على السوشيال ميديا في دعاية انتخابات الشيوخ

أكد اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، أن أمانات المحافظات في اجتماعات مستمرة لبحث خطط التحرك لدعم مرشحي الحزب خلال فترة الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، منوهاً إلى أن هذه الانتخابات فرصة لتأكيد قدرة الأحزاب على التواجد بفاعلية في الساحة السياسية.

وقال السيد لـ"الوطن"، إن الحزب سيكثف في مرحلة الدعاية تواجده عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها الوسيلة الأكثر انتشاراً للترويج لمرشحيه من خلال عرض برامجهم الانتخابية على المواطنين.

وأضاف أن الحزب ملتزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ويراعي التباعد الاجتماعي في مرحلة الدعاية الانتخابية وسيكون هناك لقاءات مباشرة للمرشحين مع رموز العائلات في القرى والنجوع، أما في المدن سنعتمد على السوشيال ميديا وتعليق اللافتات.

وتابع السيد، أن هناك انتخابات مجلس الشيوخ ستكون سهلة في إجراؤها وخاصة أن فترة الدعاية الانتخابية أسبوعين وهو ما يجعل تحركات المرشحين محدودة داخل الدوائر، كما أن اللجان ستفتح أبوابها مدة طويلة مما يعطي الفرصة لمشاركة الناخبين دون وجود زحام لتجنب خطر الإصابة بكورونا.

ويشارك حزب الحركة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ بـ13 مرشحا، بواقع مرشحين في القائمة الوطنية الموحدة التي تضم 11 حزباً، و11 مرشحا في الدوائر الفردية في 7 محافظات.