"تويوتا" تسجل الأعلى مبيعا للملاكي خلال النصف الأول من 2020

أصدر مركز معلومات سوق السيارات "اميك" تقريرا يوضح معدل ارتفاع وانخفاض مبيعات أكثر من 12 شركة مصنعة للسيارات (الملاكي) ضمن القائمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2019.

وبحسب التقرير جاءت شركة "تويوتا" في المرتبة الأولي للقائمة بارتفاع معدل مبيعاتها خلال النصف الأول من العام 2020 بمبيعات وصلت إلى 7319 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 5987 مركبة، كما جاءت شركة "هيونداي" بالمركز الثاني بانخفاض معدل مبيعاتها خلال النصف الألو من 2020 بمبيعات وصلت إلى 6818 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 7859 مركبة .

وأوضح التقرير انخفاض مبيعات شركة "نسيان" خلال النصف الأول من العام 2020 بمبيعات وصلت إلى 6365 مركبة وتحتل المركز الثالث ضمن القائمة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 7907 مركبة، كما حققت شركة "رينو" الفرنسية نسبة انخفاض بسيطة وجاءت بالمركز الرابع ضمن قائمة "الأميك" بمبيعات وصلت إلى 5964 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 6112 مركبة.