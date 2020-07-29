"أميك": ارتفاع مبيعات السيارات ذات السعة اللترية "1600 cc" خلال يونيو

أصدر مركز معلومات سوق السيارات "أميك" التقرير الخاص بمعدل مبيعات السيارات (الملاكي) خلال شهر يونيو من العام الجاري 2020، مقارنة بيونيو 2019، وذلك حسب رقم السعة اللترية (سي سي).

وأوضح التقرير ارتفاع المبيعات بمعدل 10% بمبيعات بلغت 11217 وحدة خلال يونيو 2020، مقارنة بمبيعات يونيو 2019 والتي وصلت إلى 10157 وحدة.

وحسب التقرير انخفض معدل مبيعات السيارات ذات السعة اللترية (1000 سي سي) بنسبة 26%، حيث سجلت خلال يونيو 2020 مبيعات وصلت إلى 87 وحدة، مقارنة بمبيعاتها خلال يونيو 2019 والتي وصلت إلى 117 وحدة.

وانخفض معدل مبيعات السيارات ذات السعة اللترية (1330 : 1500 سي سي) بنسبة 23% بمبيعات وصلت إلى 1571 وحدة خلال يونيو 2020 ، مقارنة بمبيعاتها خلال يونيو 2019 والتي وصلت إلى 2044 وحدة.

وكشف التقرير عن ارتفاع معدل مبيعات السيارات ذات السعة اللترية (1500 : 1600 سي سي) بنسبة 29% بمبيعات صولت إلى 6011 وحدة خلال يونيو 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال يونيو 2019 والتي وصلت إلى 4668 وحدة.