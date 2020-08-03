نتيجة الثانوية العامة 2020 على بوابة الوطن غدا.. سجل الآن

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 وأوائل الثانوية العامة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك بـ 48 ساعة.

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي، مشيرًا إلى أن كل طالب سيحصل على حقه دون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، حيث أنه من المقرر اعتماد النتيجة وإعلان أسماء الأوائل يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس، وإعلانها للطلاب يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس الجاري، وأضاف "حجازي" في تصريحات سابقه له، أن عملية تقدير الدرجات تسير وفقًا للخطة الزمنية، إذ أن هذه الأعمال يتم تنفيذها بطريقة سلسة دون استعجال من الوزارة للمصححين.

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم

وتسهيلا على طلاب الثانوية العامة، تقدم "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020، ويمكن الحصول عليها من خلال الصفحة الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة على موقع "الوطن".

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020

- الدخول على صفحة نتيجة الثانوية العامة 2020 على موقع "الوطن" من للحصول عليها.

- ادخال البيانات الخاصة بالطالب مثل الاسم الرباعي ورقم الجلوس الخاص به.

- يتم تحديد الشعبة الخاصة بالطالب، سواء كان علمي علوم أو رياضة أو الشعبة الأدبية.

- ثم يتم اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

- وتسجيل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالطالب.

ترتيب كليات القمة

يحرص طلاب الثانوية العامة على الحصول على الدرجات التي تؤهلهم للالتحاق بكليات القمة، لذلك يلجأ الكثير منهم إلى تقديم طلبات التظلمات، وقال السيد عطا المشرف العام على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إن قواعد التنسيق لهذا العام لا تختلف عن العام الماضي، وذلك فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي أو الشهادات المعادلة.

وعن ترتيب كليات القمة، فتتصدر كلية الطب البشري كليات القمة، وتأتي كلية الصيدلة في المرتبة الثانية، وتليها كلية العلاج الطبيعي، ثم كلية الهندسة وهندسة البترول، وكلية سياسة واقتصاد وعلوم سياسية وإعلام وألسن والآثار.

موعد بدء أعمال مكتب تنسيق الثانوية العامة 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدْ أعمال مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، عقب الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 المقرر إعلانها لجميع الطلاب يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس الجاري.

رابط نتيجة الثانوية العامة

ينتظر طلاب الثانوية العامة إعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، ويمكن الحصول عليها من خلال صفحة الوطن عن طريق تسجيل البيانات الخاصة بالطلاب للحصول عليها فور إعلانها عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2020.