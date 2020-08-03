مصرع وإصابة 3 في تجدد خصومة ثأرية قديمة بأسيوط

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب اثنان آخران بينهما فتاة، فى مشاجرة بالأعيرة النارية، بسبب تجدد خلافات ثأرية قديمة بعزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بأبنوب في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ من الأهالي، بوقوع مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بعزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة دائرة المركز ووقوع متوف ومصابين، وتم السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن المشاجرة بين عائلتى"البحارة" و"السواجة"، وذلك لخلافات ثأرية قديمة.

أسفر تبادل إطلاق النيران عن وفاة جمال عبد المنعم، 50 سنة، وإصابة كل من عباس سيد عطية، 50 سنة، ووردة عنيدي عبد الواحد، 17سنة، وجميعهم من عائلة البحارة، ونُقل الجثمان والمصابون لمستشفى أبنوب المركزي، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.