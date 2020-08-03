مرشحو مستقبل وطن لـ"الشيوخ" بسوهاج يزورون المطرانيات

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة أمين الحزب، اللواء محمد مصطفى، وبالتعاون مع أعضاء مجلس النواب عن الحزب، زيارات ميدانية مكثفة لمرشحي الحزب لمجلس الشيوخ عن "الفردي" و"القائمة" لمطرانيات الأقباط بالمحافظة، من أجل كسب دعمهم وتأييدهم.

ولاقت الزيارات التى قام بها مرشحو الحزب وبصحبتهم أمناء وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن الحزب، برعاية وتوجيهات من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، ترحيبا كبيرًا من الآباء المطارنة والكهنة والقساوسة وجموع الأقباط بمطرانيات سوهاج، وطما، وطهطا، وأخميم، والبلينا.

وتم التأكيد على الدعوة للمشاركة السياسية فى العملية الإنتخابية، والدعوة لتأييد مرشحى الحزب الخمسة للمقاعد الفردى بالمحافظة، وهم بحسب ترتيب أسمائهم كما في استمارة التصويت كالتالي: اللواء مجدى القاضى (رقم 1 – رمز القلم)، والدكتور محمود عبدالرحيم أبوسديرة (رقم 2 – رمز الأباجورة)، وعبدالحكيم حسانى العش (رقم 3 – رمز سنبلة القمح)، وأحمد فوزى عبدالكريم (رقم 4 – رمز الكتاب)، ومصطفى قدرى الشريف (رقم 5 – رمز المسدس)، فضلًا عن دعم وتأييد قائمة التحالف الوطنى للحزب والتى تضم 5 مرشحين من محافظة سوهاج وهم المهندس مدحت المدنى، والمحاسب أحمد جلال أبوالدهب، وخالد أبوالوفا، وفيكتور فاروق جرجس، والدكتورة رشا إسحاق.