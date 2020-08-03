مؤتمر جماهيري للسيدات في المنوفية لأول مرة لدعم مرشح "مستقبل وطن"

نظم محمود فريد شرارة، المرشح الفردي عن حزب مستقبل وطن لمجلس الشيوخ في المنوفية، مؤتمرا جماهيريا للسيدات بمدينة الشهداء لدعمه في الانتخابات الجارية، حيث استمع "شرارة" لمطالب الحضور وسط تواجد مكثف من سيدات المركز.

وقال "شرارة" الحاصل على رمز سنبلة القمح، في لقائه بالسيدات، "المرأة تبنى المجتمع فلابد من السعي لإظهار دورها ودعمها"، مشددا على أهمية دور المرأة في تاريخ مصر الماضي والحاضر.

وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ في المنوفية منافسة بين تحالف لحزب مستقبل وطن وحزب الشعب الجمهوري، وعدد من المرشحين في أحزاب ومستقلين، يتنافسون على أربعة مقاعد فردية.