حظك اليوم الثلاثاء 4-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثير من محبي علم الأبراج على البحث عن الحظ اليومي الخاص بهم، لمعرفة ما ينتظرهم من أحداث يومية، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

رغم الضغوط، اليوم مناسب لتنمية أعمال وللانفتاح والالتقاء بأشخاص يدعمونك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمدك اليوم بروح المرح والانطلاق وتعبر عن مشاعرك وعن نفسك بحرية، وتقترب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ويجب أن تكون مرنا وأن تحافظ على ما لديك من روح صبورة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمود شكوكو، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم تتبادل الحوار والأفكار وتبدو حاضر الذهن منفتحا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تمنحك سحرا وتألقا وتتحدث ببراعة وطلاقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

وجود القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم للتخطيط لمستقبلك وللاهتمام بقضية مالية واليوم مناسب للبيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالحفاظ على اللباقة والدبلوماسية في تعاملك مع شركاء الحياة، والقمر يساعدك على إصلاح علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الممثل الأمريكي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 9 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه اليوم لعلاقتك بمن حولك وتجنب الصدام في محيطك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا فلا تضن على شريك حياتك اليوم بكلمات حلوة تكسبه بها.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة كبيرة وقد يحملك المحيطون بك الكثير لأنك قادر على الكثير.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم تتحمل مسئولياتك بصدر رحب، وتستطيع أن توازن بين حياتك الشخصية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تساعدك الأفلاك على عرض آرائك اليوم بدبلوماسية ووضوح.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في منزل الحب يمدك بروح تفاؤل وتمتلئ بالمشاعر الإيجابية وتتواصل مع من حولك بحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر والشمس معاكسان وقد يتسببان لك في نزاع عائلي أو مهني.. كن مستعدا للقيام بخطوة نحو الإصلاح.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالقلق لأمر يخصك أو يخص أحد الأشخاص المقربين من قلبك، وعليك أن تهدأ لتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يعدك اليوم بأن تعيش أوقاتا موفقة مليئة بالأحداث الحلوة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يمدك بمشاعر حب وإذا كنت خاليا قد ترغب في دخول مغامرة أو قصة حب جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشتت وعليك بدراسة الزوايا المختلفة لكل أمر أو مهمة تشغلك، واعتنِ بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تصل لمعلومات تفيد علاقتك بمن حولك، فقط راجع أقوالك وأفكارك لتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة سميرة سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

عطارد في منزلك السادس يمنحك طاقة ونشاطا وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم تشعر بتقة وبسلام نفسي وتبدو جذابا في عيون الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل الوقت مناسبا للتأمل ولمراجعة النفس، فقط كن متحفظا ولا تعلن خططك وأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الخلافات.. عطارد بمنزل الحب يدفعك لمراعاة مشاعر الطرف الآخر.. تحسن التصرف وترضى عن نفسك وتعيش في سلام.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 13 مارس.