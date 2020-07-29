محافظة أسوان تناشد النوبيين مراجعة المحافظة لصرف مستحقات التعويض

ناشدت محافظة أسوان النوبيين المستحقين للتعويضات سرعة مراجعة ديوان المحافظة والوحدة المحلية، لتسلم التعويضات الخاصة بهم سواء العينية أو المادية.

وكتبت محافظة أسوان على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعية "فيس بوك": تهيب محافظة أسوان بأهالي النوبة المستحقين للتعويضات العينية والمادية في المرحلة الأولى طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2020 سرعة التوجه لاستلام العقود والمستندات الثبوتية الخاصة بهذه التعويضات كالآتي..

1- بالنسبة للمستحقين لتمليك الأراضي لمتضرري إنشاء وتعلية خزان أسوان سواء المقام عليها المساكن أو تقرير حق الانتفاع للأرض المقامة عليها المسكن، يتم التوجه إلى مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وإدارة أملاك الدولة الخاصة بالنسبة لمساكن الجزر.

2- بالنسبة للمستحقين للتعويضات السكنية أو النقدية أو الزراعية من متضرري إنشاء السد العالي، يتم التوجه إلى مبنى ديوان عام المحافظة للتعويضات السكنية والنقدية، وأيضاً إدارة المراقبة الريفية بكوم أمبو للتعويضات الزراعية.