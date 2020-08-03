تحرير 58 محضرا في حملة تموينية بالدقهلية

قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إنه تم المرور على عدد من المخابز ومحال بيع السلع الغذائية والتموينية بنطاق المحافظة.

وذكر أن الحملات أسفرت عن ضبط طن و900 كيلو لحوم متنوعة، و8 جوالات دقيق، و18 كيلو عسل نحل، و"جركنين" زيت طعام، وتم التحفظ عليها وتحرير 58 محضرًا.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه في مجال المخابز، تم تحرير 21 مخالفة، وفي مجال الأسواق تم تحرير 37 محضرًا.

من جانبه، قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه لا تهاون فيما يخص سوق السلع الغذائية المختلفة واللحوم والخضروات ومنافذ البيع، موضحًا أنه لن يسمح بأي تلاعب فيما يخص رغيف الخبز وكافة مستلزمات الحياة اليومية للمواطنين.