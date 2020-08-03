صحيفة هندية: تركيا تمول الجماعات المتطرفة في الهند عبر قطر

كشفت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، الدور الذي تلعبه تركيا بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان في الهند.

وبحسب مصادر مطلعة للصحيفة، فإن المنظمات الإسلامية المتطرفة في أجزاء من البلاد، بما في ذلك كيرالا وكشمير، تتلقى الدعم والتمويل من الجماعات التركية المدعومة من حكومة أردوغان في أنقرة، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".

قال مسؤول حكومي رفيع المستوى: "هناك محاولة من تركيا لجذب المسلمين الهنود المتطرفين، وتجنيد الأصوليين"، مشددًا على أن تقييمًا حديثًا في نيودلهي أشار إلى ظهور تركيا باعتبارها مركزًا للأنشطة المعادية للهند بجوار باكستان.

وأضافت الصحيفة، أن هذا يأتي في محاولة لأنقرة لتوسيع نفوذها بين مسلمي جنوب آسيا بقيادة أردوغان؛ لتحدي هيمنة المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي على المستوى العالمي، وتقديم تركيا المحافظة المعاد تشكيلها مع التقاليد العثمانية كنموذج للدول الإسلامية الأخرى.

ويقدم أردوغان نفسه كحامٍ عالمي للمسلمين، مثل الخلفاء العثمانيين. وقد اتخذ العام الماضي خطوات لبناء تحالف من الدول الإسلامية غير العربية إلى جانب بعض من البلدان، بما في ذلك باكستان وماليزيا، بالإضافة إلى إيران وقطر.

ويقول مراقبون باكستانيون إن إسلام آباد لجأت إلى أردوغان بعد أن عمقت الهند علاقاتها مع السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ويعتقد المسؤولون أن الأجندة السياسية لأردوغان دفعت حكومته لتوسيع نفوذها مع مسلمي جنوب آسيا، وخاصة في الهند.

وقال مسؤولون هنود إن الحكومة التركية مولت زعيمًا انفصاليا متشددًا في كشمير، مثل سيد علي شاه جيلاني لسنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة أردوغان تمول الندوات الدينية في الهند، وتجند الأصوليين، حتى إنها ترسلهم في رحلات إلى تركيا لتعزيز تعليمهم. كما أشارت المراجعة الأمنية إلى منظمة إسلامية متطرفة تتخذ من ولاية كيرالا مقراً لها، وكانت يتم تمويلها من تركيا.

وقال مسؤول حكومي: "نحن على علم أيضًا بأن بعض الأشخاص من هذه المجموعة يسافرون إلى قطر للقاء بعض الأشخاص من تركيا للحصول على تمويل لأنشطتهم". إلى جانب ذلك، قال مسؤولون إن تركيا، إلى جانب باكستان، كانت تمول أيضا الداعية الإسلامي زاكر نايك، عبر قطر.

وتدخلت تركيا في أوائل هذا العام عندما اندلعت الاحتجاجات على تعديل الهند لقوانين الجنسية، ليس فقط لانتقاد التغيير الذي كان يُعتقد أنه قد يضر بمصالح المسلمين، لكن أيضًا بالمال لمواصلة الاحتجاجات، وفقًا لتقييم استخباراتي.

ويعتقد المسؤولون الأمنيون الهنود أن الكثير من أعمال التطرف تلك، تمولها بالتنسيق مع باكستان، وأنه من المؤكد أن أردوغان كان الزعيم الوحيد الذي تحدث علنا ضد الهند في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن كشمير.

وخلال زيارته لباكستان في وقت سابق من هذا العام، ذهب أردوغان ليؤكد أن كشمير مهمة لتركيا مثلها مثل باكستان. وتركيا هي الدولة الوحيدة التي تدعم بنشاط أجندة كشمير الباكستانية في منظمة المؤتمر الإسلامي وتقيم أيضًا علاقات اقتصادية وثيقة مع الصين.