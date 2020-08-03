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توزيع 200 كيلو لحوم صدقة جارية على روح "طبيب الغلابة" بالأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
تصوير:

محمد عبد اللطيف الصغير
10:58 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
جانب من اعمال النادر

جانب من اعمال النادر

على طريقتهم الخاصة، أقامت مجموعة شبابية بمدينة الأقصر، صدقة جارية على روح الدكتور محمد مشالي، الشهير بـ"طبيب الغلابة"، وذلك تعبيرًا عن المكانة التي يحظى بها الطبيب الراحل في قلوب الأقصريين.

محمد راشد مدشن مبادرة "الأقصر خيرها في ناسها" التي أقامت الصدقة الجارية على روح الطبيب الراحل، قال إن الفكرة نبعت لدى أعضاء المبادرة عقب وفاة "طبيب الغلابة" حبًا في عمل شيء يدل على عظمة مكانته في قلوب الجميع.

ولفت الدكتور أحمد جمال عيد، أحد أعضاء المبادرة، إلى أن الصدقة الجارية على روح الطبيب الراحل تضمنت توزيع ما يقرب من 200 كيلو من لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، مضيفًا أنه سيتم قريبًا تدشين عدد من الخدمات للمواطنين تحت مظلة المبادرة تحمل اسم "طبيب الغلابة" تقديرًا لإنسانيته التي عامل بها الجميع التي تاجر بها مع الله قبل أن يلقاه.

 

 

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