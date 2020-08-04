حظك اليوم الثلاثاء 4-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

من الصعب أن يعبر مولود برج الثور عن مشاعره، لكنه في الوقت ذاته يتصف بالرومانسية ويكون مستمتعا لإسعاد شريك حياته.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ويجب أن تكون مرنا وأن تحافظ على ما لديك من روح صبورة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمود شكوكو، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 1 مايو.