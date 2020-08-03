سوريا تسجل الحصيلة اليومية الأعلى بإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا وهو أعلى رقم يومي بتم تسجيله في البلاد، إضافة إلى حالتي وفاة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع بذلك إلى 847 إصابة.كذلك أعلنت الوزارة تسجيل حالتي وفاة جديدتين لتصل الوفيات إلى 46.

كما أعلنت الوزارة شفاء 12 حالة من الإصابات المسجلة ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 268.

يدكر أن حصيلة الإصابات تتجاوز حاجز 30 إصابة لأول مرة منذ الإعلان عن أول إصابة في 22 من مارس الماضي، وكان أعلى رقم إصابات هو ما أعلنته الوزارة أمس بتسجيل 29 إصابة.

وتتركز معظم الإصابات في العاصمة دمشق وبنسبة تتجاوز 57 في المئة، كما يظهر من الإحصاءات التي أعلنتها الوزارة في وقت سابق اليوم، إذ تم تسجيل 291 إصابة من أصل 509 إصابات نشطة (وهي التي مازالت في مرحلة الإصابة، ومع استبعاد حالات الشفاء والوفيات.