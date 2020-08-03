"صحة الغربية": خروج 17 متعافياً من مصابي فيروس كورونا بأقسام العزل

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، عن تعافي 17 مريضا من مصابي فيروس كورونا المستجد من كل أقسام العزل المنتشرة على مستوى مستشفيات الصدر والحميات عقب تعافيهم وتماثلهم للشفاء الكامل بنطاق قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون والسنطة وسمنود.

صرح بذلك الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، لافتا إلى أنه أعطى توجيهاته العاجله إلى مديري الإدارات الصحية والمستشفيات العامة بالضرورة استمرار حالة التأهب والطوارئ القصوى لمواصلة الخدمات العلاجية والرعاية الصحية الكامل لكل الحالات المصابة والمخالطين لها حفاظا على أرواحهم.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه يتم تنفيذ برنامج علاجي متكامل على أعلى مستوى يستهدف تلبية كل الخدمات العلاجية اللازمة لكل الحالات المشتبه إصابته بالوباء "كوفيد 19" داخل العزل الصحي المنزلي فضلا عن توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية لهم بشكل دوري وفق البرنامج العلاجي التي أقرته وزارة الصحة.

كما شدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة استمرار كل حملات التظهير والتعقيم من خلال استخدام مواد مطهرات الكحولية على مستوى مستشفيات العزل واتخاذ كل الإجرءات والتدابير الاحترازية والوقائية حفاظا على أرواح المواطنين.