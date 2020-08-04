الفشني: أعمالي نفحات من عند الله.. وأجمل أيام حياتي كانت في الكنيسة

قال الفنان وائل الفشني، إنه يعتبر أعماله "نفحات من عند الله"، مشيرًا إلى أن الله سبب الأسباب له، حيث درس وسافر إلى الخارج لكي يحترف الغناء.

وتألق "الفشني"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc"، في غناء أغنية "بتناديني تاني ليه"، وأغنية "سلم عليّ لما قابلني"، من التراث الصعيدي.

وأضاف، أنه يتابعه 2000 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات إلى 14 عاما، دائمي التفاعل معه، معربًا عن سعادته في النجاح، في أداء عدد من أغنيات التراث المصري القديم.

وحول غنائه في الكنيسة، قال إنه لم يغنِ الترانيم: "لما دخلت الكنيسة وأنا صغير سمعت أورج وترانيم وقشعرت وانبهرت، لأني بحب المزيكا، ولعبت معاهم في الكنيسة مزيكا، وكانت أجمل أيام حياتي".