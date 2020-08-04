نائب محافظ الإسكندرية: نسعى لتطوير قرية الأحرار لتكون نموذجا حضاريا

زارت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، قرية الأحرار "باب العبيد سابقا"، وهي إحدى القرى التابعة لقرى أبيس وسط الإسكندرية التى وجه رئيس الجمهورية بالإبقاء عليها وعدم إزالتها ضمن حملات إزالة التعديات علي بحيرة مريوط .

وتأتى تلك الزيارة بهدف رصد احتياجات أهالى القرية تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الذى وعد الأهالى أثناء زيارته الأخيرة لها بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمنع أى امتداد عشوائى جديد بالقرية والبدء الفورى فى عملية تطويرها .

وخلال الزيارة؛ هنأت "عازر"، أهالي القرية بعيد الأضحى المبارك، وقامت بتفقد عدد من الأماكن التى تفتقر إلى خدمات أساسية من أجل إدراجها ضمن خطة أعمال التطوير، واستمعت لمطالب أهالي القرية واحتياجاتهم والتى تمثلت في إدخال خدمة الصرف الصحي والرصف وعمل عزل بين القرية والبحيرة.

كما استمعت إلى مطالب واحتياجات السيدات بقرية الأحرار والتي منها توفير فصول محو أمية بالقرية ومشروعات متناهية الصغر لهن، وأكدت على أن محافظ الإسكندرية كلف بسرعة حصر مطالب أهالى القرية من أجل العمل مع الجهات المعنية على تذليل العقبات للبدء الفورى فى أعمال التطوير لتكون نموذجا حضاريا جديدا بجوار بحيرة مريوط.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية، وأميمة الشيخ رئيس لجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية مصر.