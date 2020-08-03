تحقيقات قفز زوجة من سطح بيتها: الزوج رجح انتحارها وأهلها اتهموه بقتلها

قالت النيابة العامة إن تحقيقاتها لا تزال جارية في واقعة وفاة سيدة تدعى رضا محمود، قفزا من سطح منزلها بالدقهلية.

وأضافت النيابة في بيان لها، أن زوج المتوفاة وبعض أقاربه رجحوا انتحارها بقفزها من سطح عقار مسكنها؛ إذ أكد الزوج رؤيته المتوفاة خلال انتحارها وأنها كانت غاضبةً منه يومئذٍ غيرةً مِن إدعاء مازَحَه به صديقٌ له أمامَها، وقررَتْ إحدى قريباتها أن المتوفاة أفصحت لها عن رغبتها المسبقة في الانتحار إثرَ خلافات مع زوجها ووالدته.

واتهم والدا المتوفاة زوجَها ووالدتَه بقتلها على ضوء ما يعلماه من خلافات بينها وبين المذكورَيْن؛ حيث أكدت والدتها أنها علمت من نجلتها سابق تهديد زوجها لها بالقتل.

وكانت تحريات الشرطة قد أكدت ما بين المتوفاة وزوجها من خلافات، بينما لا تزال التحريات جاريةً لمعرفة كيفية وفاتها.

وأمرت النيابة العامة، الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بمعاينة وفحص الآثار العالقة بمسرح الحادث، وجارٍ استكمال التحقيقات.