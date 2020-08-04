"تقاليع" جديدة في الدعاية وصراع شرس لحصد أصوات الناخبين خلال "ماراثون الشيوخ"

شهد ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، منافسة شرسة بين المرشحين على الدعاية الانتخابية، وابتكار أشكال جديدة، للتغلب على اتساع الدوائر، سواء بالتنافس على الاستعانة بالمغنين الشعبيين، أو اليوتيوبر لبث فيديوهات على قنواتهم، فيما واجه حزب النور أزمة شديدة بالمنوفية بعد توزيعه لحوماً على الفقراء، وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية عودة لأساليب الإخوان القديمة.

واستعان مرشحو الأقصر بالمطربين الشعبيين، من بينهم المرشح المستقل محمد عبدالعليم، إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف الأقصر، حيث استعان بأحد مطربى فن «الكف الشعبى» المعروفين، عرفة الضوى، لغناء أغنية بعنوان «للشيخ الأولوية فى المجلس والعضوية»، ووصل عدد المشاهدات الخاصة بالأغنية على مواقع التواصل الاجتماعى إلى 250 ألف مشاهدة.

واستعان محمد عطا الله، «فردى مستقل»، بالمطرب جلال العديسى الذى أنتج أغنية دعائية للمرشح، على غرار لحن أغنية تسلم الأيادى «تسلم الأيادى تسلم يا ابن بلادى»، فيما قام مرشح ونائب سابق بالاستعانة بمطرب من مطربى وزارة الثقافة لغناء أغنية حملته الانتخابية، فيما استعان مرشحون، باليوتيوبر فى الصعيد، للدعاية الانتخابية، حيث نشبت منافسة شرسة بين اليوتيوبر لتأييد المرشحين، وبدأوا يتسابقون فى نشر الفيديوهات والبث المباشر لتأييد مرشحيهم.

ووصل الأمر لاستضافة أحد اليوتيوبر المشاهير فى الصعيد، والذى يمتلك على قناته 66 ألف مشترك ويشاهد فيديوهاته الملايين، باستضافة أحد المرشحين على قناته فى بث مباشر، ووصل الأمر لتلقينه القسم أمام المشاهدين بأن يراعى مصالح المواطنين حال نجاحه، وظهر أحد اليوتيوبر المشهورين فى الصعيد بمؤتمرات بعض المرشحين.

وفى الإسكندرية، تنافس المرشحون على توزيع ألعاب وهدايا على الأطفال بمناسبة عيد الأضحى، فى محاولة للدعاية الانتخابية والتواصل مع الناخبين للحصول على أصواتهم، وتهافت الأطفال الصغار وأسرهم على السيارات الخاصة بأحد المرشحين أثناء التوزيع فى شوارع الإسكندرية لتعريف المواطنين بالنائب.

وفى المنوفية، بث محمود فريد شرارة مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الفردى، فيديو دعائياً لدعمه فى انتخابات الشيوخ المقبلة يتناول فيه الطعام على «طبلية» مع إحدى الأسر، وظهر المرشح فى الفيديو يتناول «الفطير المشلتت والجبنة القديمة» مرتدياً الجلباب البلدى، ولاقى الفيديو استحساناً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

حزب النور يوزع لحوماً على فقراء المنوفية

من جانبها، رصدت الجمعية المصرية لحقوق الإنسان بمحافظة المنوفية، قيام سلفيين منتمين إلى حزب النور بتوزيع لحوم على الفقراء فى مركزى بركة السبع وقويسنا، وهو ما اعتبرته الجمعية طريقة «قديمة جديدة» فى ابتزاز الفقراء ودعم مرشحين بعينهم فى الانتخابات.

هجوم حقوقى ضد السلفيين بسبب العودة لممارسات الإخوان

وأكد طارق الحداد، رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، فى تصريحات «الوطن»، أن أشخاصاً من المنتمين إلى حزب النور فى مركزى قويسنا وبركة السبع قاموا بتوزيع اللحوم على الفقراء، وهو الأمر الذى يثير تساؤلات حول عودة الأساليب القديمة المرفوضة فى العملية السياسية مرة أخرى.

غرف عمليات فى 3 أحزاب لحشد المصريين بالخارج للتصويت

وأضاف «الحداد» أن حزب النور يسير على نفس طريق جماعة الإخوان الإرهابية فى أساليب الحشد، موضحاً أن اللحوم ستكون وسيلة للحشد فى أيام التصويت، مضيفاً: «محدش من اللى أخد اللحمة هيبقى ليه عين يرفض انتخاب مرشح بعينه عندما يطلبون ذلك وقت التصويت».

وفى كفر الشيخ، استخدم المرشح المستقل، سعد أبوالمجد، رسالة مُسجلة «فويس آوفر»، عبر «توك توك» جاب بعض القرى لدعوة المواطنين لدعمه فى الانتخابات، فى مركزى الحامول وسيدى سالم.

واستخدم المرشح المستقل أحمد حسونة النحراوى، ابن مركز قلين، سيارات نصف نقل ومكبرات الصوت فى الدعاية الانتخابية، جابت قرى مركز الحامول، فيما استخدم المرشح المستقل وليد سليمان، المقاهى، فى عقد لقاءات مع الشباب بمدينة كفر الشيخ.

وفى سياق متصل، شكلت أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهورى والوفد، غرف عمليات مركزية لمتابعة عملية سير انتخابات المصريين بالخارج، وقال النائب ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن فى أسيوط، إن هناك غرفة عمليات للتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، استعداداً للتصويت.

وأضاف حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن الحزب بصفة عامة، ولجنة العلاقات الخارجية بصفة خاصة، حرصوا خلال الفترة الماضية على التواصل مع عدد من الجاليات المصرية بالخارج، وحثهم على المشاركة الإيجابية بغض النظر عن الاختيارات.

وأطلق مرشحو حزب الحركة الوطنية المصرية فى انتخابات مجلس الشيوخ على القائمة والفردى حملة لتحفيز المواطنين على المشاركة فى الانتخابات، تحت اسم «مصر مستنية تسمع صوتك»، فى جميع محافظات الجمهورية، موجهين الدعوة إلى جميع الأحزاب والقوى السياسية والمرشحين لتبنى الحملة.

وفى الدقهلية، نظم حزب مستقبل وطن، مؤتمراً انتخابياً بحضور مرشحيه على القائمة الوطنية من أجل مصر، والمقاعد الفردية. وقال محمود سامى الإمام، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ بالدائرة الأولى، خلال المؤتمر، إن نسبة الـ5% المطلوبة لنجاح القائمة ستخرج من مركز منية النصر.

وقال ثروت فتح الباب، مرشح حزب مستقبل وطن بالدقهلية، إن سيدات مصر سيكن دينامو العملية الانتخابية وسيخرجن بكثافة للتصويت فى الانتخابات القادمة.