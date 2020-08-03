الحركة الوطنية: نكثف جهودنا لحشد المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ

قال الدكتور سمير عبدالفتاح، مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، والمرشح على المقاعد الفردية بانتخابات الشيوخ، إنه يكثف جهوده خلال الأيام المقبلة في التواصل مع المواطنين، ودفعهم للمشاركة في الانتخابات، وبكثافة حتى تكون هناك تجربة انتخابية حضارية ومتميزة أمام كل دول العالم، موضحا أنه مشارك في إطار الحملة التوعوية التي أطلقها الحزب للمشاركة تحت اسم "مصر مستنية تسمع صوتك.. 11 و12 أغسطس".

وأضاف عبدالفتاح، في بيان اليوم، أن الانتخابات لم تشغلهم عن تدريب وتأهيل كوادرنا للدفع بهم في انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية المقبلة، موضحا أن الحزب لديه من القيادات والكوادر القادرة على المنافسة وكسب مقاعد تليق باسم الحزب ومكانته في الحياة السياسية.