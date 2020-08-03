رئيس "بيت المصريين" بالسويد: الدولة سهَّلت علينا المشاركة في انتخابات "الشيوخ"

قال مدحت شنودة، رئيس بيت المصريين فى السويد، إنه منذ الإعلان عن انتخابات مجلس الشيوخ بادرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتوعية أبناء الجاليات المصرية فى الخارج بأهمية انتخابات المجلس، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات أنتجت محتوى مبسطاً لشرح كيفية التسجيل والتصويت للمغتربين.

وأضاف «شنودة» لـ«الوطن»: «قمنا بالتوعية عبر الصفحة الرسمية لنا من خلال نشر البيانات الرسمية الخاصة بوزارتى الهجرة والخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، لا سيما أن فكرة التصويت بالبريد رائعة فى ظل منع معظم دول العالم، ومنها السويد، التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد».

وتابع: «فى الاستحقاقات السابقة كان المصريون المقيمون فى السويد يقطعون مسافات من الممكن أن تصل إلى 500 كيلو من أجل الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو الاستفتاء على الدستور، نظراً لوجود مقر انتخابى واحد فقط فى السويد، أما الآن فى انتخابات مجلس الشيوخ فالأمر أسهل بكثير سواء فى مرحلة التسجيل أو التصويت، وهذا جهد مشكور للدولة المصرية التى راعت المصريين فى الخارج».

وطالب «شنودة» النواب الذين سيتم انتخابهم، سواء فى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، بالاهتمام بأبناء الجاليات المصرية فى الخارج.

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واختتم حديثه لـ«الوطن» قائلاً: «مشاركة المصريين المقيمين فى السويد خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة كانت جيدة جداً، حيث إن الجالية المصرية فى السويد وصل عددها خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى 12 ألف مصرى، ونتمنى أن يشارك أبناء الجالية فى التصويت بشكل واسع بعد تسهيل العملية عليهم».

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