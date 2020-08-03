عضو الجالية المصرية ببلجيكا ينشر فيديوهات للتوعية بخطوات التسجيل والتصويت في انتخابات "الشيوخ"

يشارك المصريون فى الخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ بآلية مختلفة عن أى استحقاق انتخابى شاركوا فيها من قبل، حيث تعقد من خلال البريد السريع، ودائماً ما يلعب المصريون بالخارج دوراً مهماً وبارزاً فى كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، ولم يتوانوا يوماً عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، منفذين لحقهم الدستورى فى انتخاب رئيسهم أو من يمثلهم بمجلس النواب.

يوسف عبدالقادر، مترجم مصرى مقيم فى بلجيكا، لم يبخل بجهده أو وقته لمساعدة المصريين المقيمين فى بلجيكا أو فى أوروبا بوجه عام، حيث بادر بتوعية المصريين عبر الفيديوهات الإرشادية بمواقع التواصل الاجتماعى عن كيفية التصويت والتسجيل.

ويقول «عبدالقادر»، لـ«الوطن»: «قمت بتصوير مقطع فيديو إرشادى لتوضيح كيفية تسجيل المواطن المقيم بالخارج لبياناته على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وأثناء الشرح التفصيلى أحرص على التركيز على النقاط المهمة والأسئلة المتكررة من قبَل الجالية المصرية، وكل هذا من أجل خدمة الوطن».

"عبدالقادر": سعداء باهتمام بعض المرشحين بالمصريين فى الخارج والتواصل معهم عبر "السوشيال ميديا"

وأضاف: «الخطوة التى يجب أن ينفذها المصرى المقيم بالخارج بكل دقة تتمثل فى نقل مقر اللجنة الانتخابية من داخل مصر إلى الدولة التى يقيم بها»، مشيراً إلى أنه سعيد للغاية لأن بعض المرشحين اهتموا بالمصريين فى الخارج، وعقدوا مؤتمرات على مواقع التواصل الاجتماعى، وتواصلوا مع الجاليات، وعلى سبيل المثال محمد عزمى، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى شرح برنامجه وسيرته الذاتية ومشواره السياسى.

وأوضح أن أعضاء الجالية المصرية فى بلجيكا دشنوا جروبات على «فيس بوك» و«واتس آب»، لطرح الأسئلة ومناقشة انتخابات مجلس الشيوخ وبعض الإجراءات للتسجيل وشروط التصويت.

واختتم «عبدالقادر» حديثه لـ«الوطن» قائلاً: «التصويت عبر البريد السريع سهّل كثيراً على المصريين فى الخارج، وستكون هناك تفاعلات بين أبناء الجالية، لا سيما البعيدين عن أماكن التصويت، وبهذا لن يضطروا للسفر من أجل المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ».

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