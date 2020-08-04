مرشحة "الوطنية" ببني سويف: أرفض الاعتماد على التزكية.. وسندعو لدعم مرشحي الفردي

قالت الدكتورة حنان سليمان، مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ «الصعيد» عن حزب «مستقبل وطن»، إن مصر تعيش حالياً مرحلة تعدد الآراء وليس الرأى الواحد، وعلينا التحرك جميعاً لمساندة رئيس الجمهورية وأجهزة الدولة من أجل مزيد من التقدم.. وإلى نص الحوار:

كيف تابعتِ إجراءات تحالف 11 حزباً فى قائمة انتخابية واحدة؟

- سعدت باختيارى فى القائمة الوطنية من أجل مصر، التى تمثل 11 حزباً من مختلف الاتجاهات والآراء والروى والتيارات أيضاً، وإن كان تحالفاً انتخابياً لكن له دلالة كبيرة على أننا دخلنا مرحلة تعددية الآراء بمختلف اتجاهاتها، فمصر دولة تسع الجميع بآرائهم وأفكارهم، كذلك التأكيد على فكرة الاختيار الأفضل فى مختلف التخصصات، الذى سيعود فى النهاية على مخرجات المجلس، وعلينا أداء دورنا الأمثل ومساندة رئيس الدولة وأجهزتها فى أداء الدور المنوط بنا عمله.

مجلس الشيوخ داعم رئيسى للمنظومة التشريعية وعلينا مساندة الدولة فى أداء دورها

ماذا عن دورك وفق اختصاصات مجلس الشيوخ؟ وماذا تعتزمين تقديمه حال توفيقك فى الانتخابات؟

- مجلس الشيوخ داعم رئيسى للمنظومة التشريعية، وسيسهم فى تخفيف العبء عن مجلس النواب، سواء من ناحية الوقت أو المجهود الذى يتم استهلاكه فى مناقشة بعض التشريعات من خلال تقديم الرأى القانونى من قبَل الخبراء، فمجلس الشيوخ استشارى، دوره إبداء الرأى فى القوانين والتشريعات، ليقدم للمشرّع خلاصة خبرات وأفكار ورؤى حول الموضوع أو القانون الذى يُطلب منه إبداء الرأى فيه، ولذلك حينما شُكلت القائمة الوطنية من أجل مصر تضمنت قامات علمية فى أغلب التخصصات، كذلك قامات اقتصادية وقانونية بالطبع، وهو ما سيجعلنا نقول إن المجلس سيكون له دور كبير فى الحياة النيابية والمنظومة التشريعية.

اعتبر البعض ترشحك عن القائمة الوطنية مفاجأة بسبب تركيزك واهتمامك بتخصصك العلمى دون غيره.. ما ردك على ذلك؟

- اختيارى لم يكن مفاجأة نهائياً؛ لأننى تربيت فى بيت سياسى له باع كبير فى الحياة النيابية البرلمانية لسنوات ودورات عديدة؛ فالعم الأكبر والعم الأصغر كانا نائبين بمجلس الشورى، إضافة إلى أننى رأيت محبة المواطنين لوالدى، الذى كان يعمل رئيس مدينة، لخدمته لهم، وهو ما أسعى إليه فى مجال عملى، أما إذا تحدثت عن مجال تخصصى، كونى عميدة كلية علوم، فإن ذلك يعد تخصصاً علمياً يُرجع له داخل المجلس، بالإضافة إلى كونه جانباً تعليمياً، فذلك المجلس يضم جميع التخصصات داخله سواء تعليمية أو اقتصادية أو قانونية، واختيارى تم وفق معايير معينة تعلّقت بالتخصص العلمى، والكفاءة، ومدى المشاركة فى العمل العام.

ماذا عن الدعاية الانتخابية وتحدى اتساع الدوائر الذى يواجه المرشحين؟

- تم تحديدها فى الشكل الإلكترونى، خاصة «السوشيال ميديا»، مواقع التواصل الاجتماعى، وتعليق اللافتات التى تسمح بها المحليات لعدم تعرض المظهر الجمالى للمحافظة للقبح.

البعض يتحدث عن فوز مرشحى القائمة بالتزكية بعد عدم ترشح أى قائمة ضدكم؟

- لا بد أن نلغى تلك الفكرة تماماً، فلا بد للقائمة من الحصول على نسبة 5% من أصوات الناخبين، ولذلك من يقول إننا فزنا بالتزكية يريد عدم خروج الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية واستكمال الاستحقاق الدستورى، وليس ذلك فقط، بل إننا سنشارك فى دعم زملائنا المرشحين على المقاعد الفردية؛ لأننا فى النهاية نحمل رؤية واحدة والتى اتفقنا عليها تحت شعار واحد لحزب يهدف إلى خدمة الوطن والمواطنين، وظهر ذلك من خلال معايير اختياراته للمرشحين والتى حملت التنوع فى التخصص، حيث نجد منهم القانونى والاقتصادى والتعليمى والعلمى أيضاً.

المرأة المصرية

نحن الآن نعيش أزهى عصور المرأة المصرية، دعنا نتحدث حقيقة عن رئيس دولة يشجع المرأة ويعطيها حقها، بل يحثها على الانخراط فى الحياة السياسية والعامة وتقلد المناصب، وبذلك ستجدون ذلك الاهتمام دافعاً نحو نجاحها أكثر وأكثر، وهو ما سوف أحاول تقديمه فى مجلس الشيوخ.