آسر ياسين يروج لفيلمه الجديد "صاحب المقام" عبر خاصية "الأستوري"

روج الفنان آسر ياسين لفيلمه الجديد "صاحب المقام"، الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية خلال عيد الأضحى المبارك.

ونشر "آسر" عبر خاصية "الاستوري" صورة من الفيلم عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

"صاحب المقام" تدور أحداثه حول، "يحيى" الذي يعيش في عالم من الثروة واللا مبالاة، وحينما يقرر هدم مقام يرتاده الزوار من أجل إنشاء منتجع سياحي، سرعان ما تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد في امرأة غامضة تُدعى "روح".

الفيلم من بطولة آسر ياسين، يسرا، بيومي فؤاد، أمينة خليل، محسن محيي الدين، محمود عبدالمغني، إبراهيم نصر، ميدو عادل، إنجي المقدم، محمد لطفي، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.