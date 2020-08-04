محمد نادر مخرج فيلم "الحارث" ينتهي من مونتاجه
الفيلم بطولة أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس
كتب:
ضحى محمد
02:29 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
انتهي المخرج محمد نادر، من مونتاج فيلمه الجديد "الحارث"، والمقرر طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة.
الفيلم ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والغموض، ويجسد فيه أحمد الفيشاوى، شخصية صحفى متزوج من ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان.
"الحارث" من بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد، إخراج محمد نادر.
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الحارث...قريباً #alfishawy #newfilm #comingsoon
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