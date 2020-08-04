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الفرح تحول لمأتم.. وفاة سيدة وإصابة 3 في مشاجرة بحفل زفاف ببني سويف

الأمن يضبط 12 من المتهمين وجاري البحث عن الهاربين

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عمرو رجب
03:58 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
مديرية أمن بني سويف

مديرية أمن بني سويف

ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم، 12 شخصا، في فض مشاجرة بين شباب قريتين بمركز إهناسيا جنوب غرب محافظة بني سويف، خلال حفل زفاف، إثر خلاف بين عدد من الشباب من أهلية العروسين.

وتلقت مديرية أمن بني سويف بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوفاة سيدة وإصابة 3 شباب بإصابات خطيرة في مشاجرة بحفل زفاف بـ"عزبة الوكيل" التابعة لقرية قلها بدائرة مركز شرطة إهناسيا، إثر خلافات نشبت بين مجموعة من الشباب أهلية العروسين.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب المشاجرة بين مجموعة من شباب "عزبة الوكيل" التابعة لقرية "قلها"، وآخرين من شباب قرية "ذكي فاضل" تابعة لمركز إهناسيا أيضا، خلال حفل الزفاف، ونتج عنها وفاة "سمية م .ب" 55 عاما، عقب نقلها للمستشفى، وإصابة كل من: "حمادة م.ب" 36 عاما، وشقيقه "صلاح" 32 عاما، و"أحمد ر.م" 32 عاما، بطعنات سلاح أبيض "مطواة" في أماكن متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقا".

وتمكنت قوات الشرطة بمركز إهناسيا من ضبط 12 من طرفي المشاجرة وجارى ضبط آخرين عقب فرارهم من مكان المشاجرة قبل وصول قوات الشرطة، وتكثف وحدة المباحث الجنائية برئاسة الرائد أحمد بهجت، جهودها لضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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