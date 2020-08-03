صور.. كنائس بني سويف تستقبل المصلين بإجراءات احترازية مشددة

استأنفت كنائس إيبارشية بني سويف، اليوم الاثنين، صلوات القداسات بعد توقف دام عدة شهور في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة جائحة فيروس كورنا المستجد.

وترأس الأنبا غبريال أسقف بني سويف أول قداس بكنيسة مرقص بمدينة بني سويف بمشاركة آباء الكنيسة القمص أشعياء ديماس والقس مقاريوس عدلي، حيث شهد القداس إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وقال أسقف بني سويف، إن كنائس الإيبارشية بدأت صلوات القداسات اعتبارًا من صباح اليوم، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المصلين، حيث تم أمس تعقيم الكنائس، ووضع علامات لتحديد أماكن الجلوس لتحقيق تباعد اجتماعي بين المصلين، وكذلك وضع علامات في أماكن التناول.

وبدأت الإجراءات الاحترازية من باب الكنيسة، حيث يتم قياس درجة حرارة الشخص قبل الدخول، وإذا وجد أن هناك ارتفاعًا في درجة الحرارة يتم تأجيل حضوره القداس لحين تحسن حالته الصحية، ولا يُسمح بدخول أي شخص إلى الكنائس دون وجود اسمه في قائمة المصلين، حيث فُتح باب تسجيل أسماء الراغبين في صلوات القداسات منذ أسبوعين لإعطاء فرصة للجميع.

وأضاف: "يتم صلاة 3 قداسات خلال أربعة أيام في الأسبوع، على أن يكون موعد القداس الأول من الساعة السادسة وحتى السابعة والنصف صباحًا، والقداس الثاني من الساعة 7.45 حتى الساعة 9.15 صباحًا، والثالث 9.30 حتي الساعة 11 صباحًا.

وحددت الايبارشية الحد الأقصى للمصلين بـ100 مُصلي داخل الكنيسة بحد أقصى، بواقع شخص في كل دكة، وطلبت الكنائس من الحضور عدم لمس الأيقونات، أو المصافحة بالأيدي، والالتزام بارتداء الكمامة، منع تدوال الكتب، والانصراف فور انتهاء القداس.