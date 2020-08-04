ترامب يرفض مطالب إغلاق البلاد لمواجهة كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعم الولايات المتحدة للعديد من الشركات التي تسعى للتوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، معرباً عن توقعاته بأنه سيتم التوصل إلى لقاح ناجح ضد الفيروس قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة تعمل على الحصول على لقاح مناسب بسرعة وسلامة، وسنصل إلى ذلك قبل نهاية العام الجاري، وسنبدأ بإنتاجه بكميات كبيرة ووافرة لتوزيع على نطاق واسع بعد الحصول على الموافقات الطبية اللازمة لذلك.

ورفض الرئيس الأميركي، المطالبات بإعادة إغلاق البلاد مجدداً، مشيراً إلى أن سياسة الإغلاق الدائم، ليست خياراً مجدياً لمكافحة الجائحة، كما أن عمليات الإغلاق لا تسهم في منع العدوى المستقبلية، لافتًا الانتباه إلى أن دولاً أخرى شهدت زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس حتى بعد أن عاودت الإغلاق.