مصرع فلاح بطلق ناري بسبب "ركنة سيارة" في أسيوط

لقي شخص مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة لخلاف على ركن سيارة أمام فراشة حفل زفاف، بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب بأسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بقرية المعابدة دائرة المركز ووقوع قتيل.

وعلى الفور انتقل فريق مباحث المركز والإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النيران.

وبالمعاينة والفحص تبين مصرع، عبد الصمد. م، 50 عاما، فلاح، مقيم ذات القرية بطلق ناري نافذ.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها فريق مباحث المركز، أن سبب المشاجرة وقوع مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم "ا. ح"، 55 سنة، فلاح، بسبب ركن المجني عليه سيارته أمام السرادق المقام لحفل زفاف نجل المتهم، وتطورت المشادة لتشابك ومشاجرة مسلحة أطلق خلالها المتهم أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته اتجاه المجني عليه ولقي مصرعه في الحال.

جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة، وضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة. وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.