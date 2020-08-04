"نيسان" تسعى لاقتراض 4.6 مليار دولار لتغطية "خسائر كورونا"

أعلنت شركة "نيسان"، تكبدها خسائر بقيمة 6.2 مليار دولار، متوقعة خسائر صافية بقيمة 6.4 مليار دولار قبل نهاية 2020.

وبعد تسجيلها الخسائر وتقليص إنتاجها إلى النصف وقلة المبيعات عالميًا، زاد ذلك من حدة الأزمة، لذلك تسعى نيسان لاقتراض 4.6 مليار دولار لرفع السيولة المالية لها، حيث أنّها تتوقع نفاذ السيولة المالية خلال الـ18 شهرًا المقبلة.

وتعد "نيسان" من الشركات اليابانية التي حصدت مبيعات عالية في أنحاء العالم منذ ظهروها، وأصبحت من كبرى شركات العالم ولكن في ظل جائحة كورونا تغيرت الموازين وقد تكون معرضة للإفلاس في حين لم تحصل على قرض.