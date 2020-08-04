الزراعة: لن نسمح بالتعدي على الأراضي.. لدينا أجهزة قوية لرصد المخالفات

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنَّ هناك تكليفًا واضحًا من وزير الزراعة يؤكّد فيه ضرورة رصد أي مخالفة وإزالتها فورًا، مشددًا على أنَّ الرقعة الزراعية خط أحمر بالنسبة للدولة المصرية وتمثل الأمن الغذائي للمواطنين بالكامل.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، "لا يمكن أن نسمح بالتعدي على الأراضي الزراعية، خاصة أن الدولة تنفق استثمارات كبيرة للتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية وإتاحة مناطق جديدة للزراعة في الصحراء".

ولفت إلى أنَّ الدولة تتوسع أيضًا رأسيًا من خلال محاولة زيادة الاستغلال الأمثل لوحدة الأرض والماء، في محاولة زيادة الأمن الغذائي للدولة والمواطنين والمحافظة على قوت الشعب المصري للأجيال القادمة، الذين سيستخدمون هذه الرقعة الزراعية لتوفير احتياجاتهم الغذائية.

وأك "لن نسمح بوجود أي تعديات على الأراضي الزراعية، وعند مقارنة التعديات هذا العام بالعام الماضي فنجد أن هذا العام كان هناك 44 حالة تعد على الرقعة الزراعية، والعام الماضي كان هناك 391 حالة تعد، فهذا يدل على أننا أصبح لدينا وعي مجتمعي بأهمية الرقعة الزراعية وضرورة الحفاظ عليها وأجهزة قوية أيضا قادرة على التعامل مع أي حالة يتم رصدها بشكل مبكر".