حريق في 3 منازل بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج، من السيطرة على حريق اندلع في 3 منازل بدائرة مركز دارالسلام بسوهاج، بسبب ماس كهربائي، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بنشوب حريق بشقة بناحية البلابيش بحري دائرة المركز.

وانتقل إلى مكان الواقعة قوات الحماية المدنية وضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص نشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع بمنزل ملك "سيد.ج" 30 عامًا عامل، امتد لأسطح منزلين مجاورين ملك كل من شقيقه "نادي. ج" 52 عامًا مزارع، "حسني. ف" 70 عامًا مزارع.

جرى السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد، ورجح المذكورون أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمنزل الأول، مشيرين إلى احتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص والعروق الخشبية، لم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.