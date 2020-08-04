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محمود مسلم

رئيس وزراء الكويت: صحة الأمير في تحسن ملحوظ

كتب:

وكالات
01:08 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
أمير الكويت

أمير الكويت

قال رئيس الوزراء الكويتي، صباح الخالد الصباح، إن صحة أمير الكويت في "تحسن ملحوظ".

وخلال جلسة البرلمان الكويتي، اليوم، دعا رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح، ورئيس البرلمان مرزوق الغانم، بالشفاء للأمير الكويتي، حيث يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وغادر أمير الكويت، البالغ من العمر 91 عاما، في الـ 23 من الشهر الجاري، متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وفوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.

ويشغل نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، منصب ولي العهد في دولة الكويت، منذ 7 فبراير عام 2006، وفي 20 فبراير، بايعه مجلس الأمة بالإجماع للمنصب. 

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