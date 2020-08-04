شوقي: أوائل الثانوية العامة 39 طالبا بينهم 30 من المدارس الحكومية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ الأوائل من شعبة الرياضيات 13 طالبًا، 11 ولدًا وبنيتن، مبينًا أنَّ الأوائل من شعبة العلوم 12 طالبًا، 7 بنون و5 بنات، أما الشعبة الأدبية فـ15 طالبًا بإجمالي 39 طالبًا.

وزير التعليم: 13 طالبًا من شعبة الرياضيات و12 من العلوم و15 من الأدبي ضمن الأوائل

وأكّد وزير التعليم، من الأوائل المدارس الحكومية المجانية بها 30 طالبًا من الاوائل.

وزير التعليم: 7 بنات ضمن أوائل الثانوية من إجمالي 39 طالبا

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، نتيجة طلاب الثانوية العامة، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي "2019 – 2020" بنسبة نجاح 81.5%، معلنًا أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إنَّ هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن" من هنـــا.