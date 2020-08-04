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الحكومة تنفى تعليق العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء لمدة عام

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الوطن
11:10 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

نفت مجلس الوزراء شائعة تعليق العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام موضحاً أن هذا غير صحيح، ونؤكد أن الحكومة مستمرة فى العمل بقانون التصالح دون تعليق، وأن جميع أحكام القانون سارية وتطبق كما هى دون تأجيل أو إلغاء، ونشدد على استمرار تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25 % جدية تصالح،

ونشير إلى أن التصالح يعد بمثابة رخصة رسمية للعقار، وتؤكد فيه قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن أعمال المخالفة.

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