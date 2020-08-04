وزير التعليم : الأول على الشعبة الأدبية من محافظة القليوبية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ان الطالب الاول على الشعبة الادبية هو علا احمد سعد من بنها الثانوية بالقليوبية بمجموع 409 درجة

واضاف ان الاوائل من شعبة الرياضيات 13، 11 ولد وبنيتن، من شعبة العلوم 12 ، 7 بنون و5 بنات ، الأدبي 15 طالب ، بإجمالي 39 طالب من الاوائل المدارس الحكومية المجانية بها 30 طالب من الاوائل واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، نتيجة طلاب الثانوية العامة، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 – 2020 ، وقال خلال مؤتمر اعتماد نتيجة اثانوية العامة إن هذا العام هو الاخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي مضيفا ان نسبة النجاح بلغت 81,5%