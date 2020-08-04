عاجل.. وزير التربية والتعليم يعلن أوائل علمي رياضة بالأسماء

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة، معلنا عن أوائل الثانوية العامة شعبة علمي رياضة بالأسماء.

وأضاف شوقي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة أن الأوائل هم عمر محمد عبدالسميع عبدالجواد بمجموع 410 بمدرسة عبدالمجيد عامر بالقليوبية وعمر وائل محم رامي يحي الأول مكرر من القاهرة وأحمد السعيد محمد القعقاع رفاعي الثالث مكرر 409.5 من الدقهلية، وأحمد يسري عبدالحميد الثالث مكرر من البحيرة، وأشرف أحمد حامد أبو عريضة من الغربية وأمل ياسر السيد محمد من القاهرة وجورج إلهامي بشاي الثالث مكرر من القاهرة.

وتابع وزير التعليم أن يحي محمد فرغلي محمد الثالث مكرر من الإسكندرية، وسهيلة أيمن عبدالحميد عبدالغني الثالث مكرر من المنوفية، وعبدالعاطي سلطان عطية عيسى رحاب الثالث مكرر من الغربية، وكريم محمد سعد الثالث مكرر من القاهرة ومحمد أحمد فوزي الثالث مكرر من الدقهلية، ومحمد خالد فؤاد عيسوي من القليوبية.