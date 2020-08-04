عاجل.. وزير التعليم يعلن بالأسماء أوائل الشعبة الأدبية بالثانوية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة، معلنا أوائل الثانوية العامة شعبة الأدبي بالأسماء.

وقال شوقي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، إن الأوائل في الشعبة الأدبية هم علا أحمد سعد إبراهيم في المركز الأول بمجموع 409 درجات من بنها الثانوية بالقليوبية، وفي المركز الثاني مكرر أحمد محمود صابر بمجموع 408 من القليوبية، والثاني مكرر حبيبة محمود عبدالله بمجموع 408 درجات من القاهرة، والثاني مكرر ريموندا أيمن عبده عوض الله من القاهرة، وشاهيناز أحمد عبدالله المركز الثاني مكرر من القليوبية، وإسماعيل أنور علي عباس السادس مكرر 407.5 من أسيوط.

وأضاف شوقي أن الطالبة آلاء حمدي فؤاد عبدالمطلب في المركز السادس مكرر بمجموع 407.5 من القاهرة، وآية تامر شوقي إبراهيم في المركز السادس مكرر من القاهرة، وجومانة محمد الزغبي المركز السادس مكرر من القاهرة، ورغدة محمد بيومي السادس مكرر من الإسكندرية، وريهام عماد مسلم حسن المركز السادس مكرر أنشاص الرمل في الشرقية، وسهيلة أحمد محمود حسنين المركز السادس مكرر من القاهرة وعمر صلاح الدين عبدالحميد المركز السادس مكرر من القاهرة، وندى ياسر جودة إبراهيم السيد المركز السادس مكرر من الإسماعيلية.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".