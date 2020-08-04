وزير التعليم: لن نطبع كتبا للثانوية العامة في العام الدراسي الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزراة تعد مكتبات من الدروس الإلكترونية سيجرى إتاحتها للطلاب العام المقبل، الذي يبدأ في أكتوبر، وكتب تفاعلية ومحتوى رقمي على منصة إدارة التعلم الموجودة على أجهزتهم الخاصة.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي عقده لاعتماد نتائج الثانوية العامة والإعلان عن أسماء الأوائل للعام الدراسي 2019-2020: "مش هنطبع السنادي كتب ورقية للمرحلة الثانوية نظرا لأن كل الطلاب عندهم الأدوات الإلكترونية والقدرة على الدخول على المنصات".

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".