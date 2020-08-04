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بعد قليل.. مؤتمر صحفي لوزير التعليم لإعلان اعتماد نتيجة الثانوية العامة

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الوطن
10:19 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

يعلن بعد قليل طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، نتيجة الثانوية العامة 2020 ، وذلك من خلال بث مباشر عبر صفحة الوزارة على موقع يوتيوب .

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلن مساء الأمس أنه سيجرى اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020. 

وأضاف شوقي، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج وسوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية من ظهر الغد إن شاء الله".

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