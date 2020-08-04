عاجل.. وزير التعليم يعلن بالأسماء أوائل المكفوفين والدمج والمتفوقين

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة، معلنا أوائل الثانوية العام من المكفوفين.

وقال شوقي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، إن الطالبة سامية محمد عبدالرحمن عبدالقادر حصلت على المركز الأول بمجموع 395.5 بمدرسة النور الثانوية للمكفوفين في الجيزة.

وأضاف شوقي أن مدارس الدمج التعليمي حصلت على المركز الأول بها الزهراء عبدالله أحمد عبدالله بمجموع 407.5 بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بمحافظة سوهاج، أما مدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا المركز الأول محمد يسري عبدالله الصادق بمجموع 652.9 شعبة علمي علوم ببرج العرب في الإسكندرية، أما شعبة الرياضيات الطالب أحمد مصطفى محمود شرف 663.5 من الجيزة.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".